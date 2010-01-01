Pro-Service (сериал, 2010) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Канал посвящен тюнингу автомобилей, а также людям - партнерам, бизнесменам, простым людям, подписчикам, а так же нашим мастерам. Мы рассказываем, чем занимаются мастера и какие трудности в работе с автомобилями их ожидают ежедневно и с какими трудностями можете столкнуться Вы. Рассказываем Вам, нашим зрителям, о тенденциях в сфере тюнинга и детейлинга автомобилей, знакомим с партнерами тюнинг ателье, прокачиваем тачки наших клиентов, а так же подписчиков, и многое другое. Делаем сравнительные тесты ДО тюнинга и ПОСЛЕ.



Сериал SE01-EP09_РАЗОБРАЛИ САЛОН ТАХО 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.