Про Красную шапочку. Серия 2
Wink
Детям
Про Красную шапочку
1-й сезон
2-я серия

Про Красную шапочку (сериал, 1977) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.71977, Про Красную шапочку. Серия 2
Фэнтези, Приключения0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Продолжение известной сказки превратилось в музыкальную комедию. Старая Волчица решает отомстить Красной Шапке и поручает старшему матерому волку поймать девчонку. А заодно - научить чему-то второго сына, толстого и доброго волка. И вот, Красная Шапочка, которую хитростью выманили из дома, снова идет через лес...

Сериал Про Красную шапочку 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Семейные, Приключения, Фэнтези

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Про Красную шапочку»