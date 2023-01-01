Про кино (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Не сотвори себе кумира: актер Максим Суханов дает советы начинающим актерам.



Этот урок посвящен творческому пути артиста, выбору ролей и воспитанию чувств. Очень важно отдавать себе отчет, соглашаясь играть того или иного персонажа, насколько он близок лично вам и способны ли вы воплотить его на экране. Важно иметь ориентиры, но опасно на них замыкаться, ведь все актеры и их карьеры отличаются друг от друга. Свой вкус, однако, воспитывать необходимо: смотреть фильмы, ходить на спектакли, слушать музыку, которая развивает и дает пищу для ума. Ведь актер — не марионетка в чужих руках, а человек, создающий на экране новую личность.



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