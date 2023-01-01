Дарья Донцова. Экранизация книги
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Дарья Донцова. Экранизация книги

Про кино (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

6.12023, Дарья Донцова. Экранизация книги
Документальные16+
Писательница Дарья Донцова расскажет, как написать сценарий по книге

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Сюжет

Написать книгу — успех, сделать из нее сценарий — большой труд. Известная писательница Дарья Донцова рассуждает о терниях и звездах в мире экранизаций.

Бывает, что фильм оказывается слабее книги, бывает и наоборот — но почему они всегда так отличаются? Мастер детективного жанра Дарья Донцова рассказывает о том, как непросто вместить свою историю в экранный формат, а уж тем более — смириться с тем, как ее в итоге снимут. Ведь и у актеров, и у режиссера свое видение, и оно почти всегда отличается от авторского. Единственный вариант сценариста-писателя — капитулировать и ждать, ведь сюжет совсем необязательно станет хуже.

Как Донцова адаптирует собственные книги для кино и какие распри возникают у авторов с режиссерами? Узнайте в лекции про кино из цикла «Уроков легенд» на платформе Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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