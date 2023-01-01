Про кино (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Написать книгу — успех, сделать из нее сценарий — большой труд. Известная писательница Дарья Донцова рассуждает о терниях и звездах в мире экранизаций.



Бывает, что фильм оказывается слабее книги, бывает и наоборот — но почему они всегда так отличаются? Мастер детективного жанра Дарья Донцова рассказывает о том, как непросто вместить свою историю в экранный формат, а уж тем более — смириться с тем, как ее в итоге снимут. Ведь и у актеров, и у режиссера свое видение, и оно почти всегда отличается от авторского. Единственный вариант сценариста-писателя — капитулировать и ждать, ведь сюжет совсем необязательно станет хуже.



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