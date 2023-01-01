Про кино (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

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Что такое национальный характер в кино? Объясняет Александр Сокуров.



Разные народы безусловно отличаются друг от друга, и, по мнению прославленного режиссера, именно за этими различиями, глубинными особенностями интересно наблюдать зрителю. Сокуров делает акцент на женск�ом архетипе, который часто имеет более широкую палитру — тут есть что рассказать. По мнению Сокурова, именно поэтому женские персонажи часто так цепляют; однако, несмотря на национальные и другие отличия, архетип женщины во многом преодолевает любые границы.



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