Александр Сокуров. Отражение национального характера в кино
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Александр Сокуров. Отражение национального характера в кино

Про кино (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

6.12023, Александр Сокуров. Отражение национального характера в кино
Документальные16+
Режиссёр Александр Сокуров о влиянии национального характера на атмосферу фильма

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Сюжет

Что такое национальный характер в кино? Объясняет Александр Сокуров.

Разные народы безусловно отличаются друг от друга, и, по мнению прославленного режиссера, именно за этими различиями, глубинными особенностями интересно наблюдать зрителю. Сокуров делает акцент на женском архетипе, который часто имеет более широкую палитру — тут есть что рассказать. По мнению Сокурова, именно поэтому женские персонажи часто так цепляют; однако, несмотря на национальные и другие отличия, архетип женщины во многом преодолевает любые границы.

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