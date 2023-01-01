Про кино (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Кино в эпоху цифровых технологий: режиссер Тимур Бекмамбетов рассказывает об уникальном формате «скринлайф».



Большинство из нас умеют делать скриншоты и записывать экран своих устройств. А что, если запись будет длиться не две минуты, а два часа? Именно в этом заключается концепция скринлайф-фильмов: их сложно придумать и легко снять. В своем уроке ведущий кинодеятель Тимур Бекмамбетов рассказывает, чем процесс работы с таким фильмом отличается от традиционного формата, как монтируются «живые сцены» и собирается команда «скринлайфа». Режиссер делится кухней работы с виртуальной реальностью: подготовка актеров, репетиции и даже создание реквизита проходят совсем не так, как в обычном кино...



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