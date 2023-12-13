Георгий Пинхасов. Посвящение в мир искусства
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Георгий Пинхасов. Посвящение в мир искусства

Про кино (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

6.12023, Георгий Пинхасов. Посвящение в мир искусства
Документальный18+
Фотограф Георгий Пинхасов о свободе творчества и маргинальности в искусстве.

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О сериале

Свобода и маргинальность: как уйти от жестких рамок и не потерять себя.

Фотография — один из самых популярных жанров современного искусства, однако во многом и самый сложный. Известный фотограф Георгий Пинхасов вспоминает свои творческие поиски в начале пути: огромное влияние на творца оказали «Солярис» Тарковского и знакомство с самим знаменитым режиссером. Именно тогда фотограф нащупал нечто свое в этом огромном творческом мире. Именно такой совет Пинхасов дает остальным: не гнаться за чужими ориентирами, а отыскать свой и следовать только ему.

Как понять, что ты нашел именно то, что искал? Ключ в том, чтобы отличаться от других — маргинальность поощряется в искусстве. Узнайте больше о мире фотографии в лекции про кино из цикла «Уроки легенд» на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
16 мин / 00:16

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