Свобода и маргинальность: как уйти от жестких рамок и не потерять себя.



Фотография — один из самых популярных жанров современного искусства, однако во многом и самый сложный. Известный фотограф Георгий Пинхасов вспоминает свои творческие поиски в начале пути: огромное влияние на творца оказали «Солярис» Тарковского и знакомство с самим знаменитым режиссером. Именно тогда фотограф нащупал нечто свое в этом огромном творческом мире. Именно такой совет Пинхасов дает остальным: не гнаться за чужими ориентирами, а отыскать свой и следовать только ему.



Как понять, что ты нашел именно то, что искал? Ключ в том, чтобы отличаться от других — маргинальность поощряется в искусстве. Узнайте больше о мире фотографии в лекции про кино из цикла «Уроки легенд» на Wink.

