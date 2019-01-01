Призраки (по версии Кураж-Бамбей). Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Призраки (по версии Кураж-Бамбей)
1-й сезон
1-я серия
9.12019, Ghosts
Фэнтези, Комедии18+

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Призраки (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Фэнтезийный британский ситком в эксклюзивной озвучке по версии «Кураж-Бамбей». Молодожены Элисон и Майк находятся в активном поиске жилья, как вдруг в наследство девушке достается просторный особняк 99-летней дальней родственницы. Освоившись на новом месте, счастливая пара понимает, что дом буквально кишит призраками людей из разных эпох. С такими соседями точно не соскучишься!

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Комедии, Фэнтези

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Призраки (по версии Кураж-Бамбей)»

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