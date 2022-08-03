7 класс. Геометрия (Интернет урок) (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Посмотрев данный видеоурок, вы сможете самостоятельно изучить тему Признаки параллельности прямых, которая входит в школьный курс геометрии за 7 класс. В начале урока учитель даст определение параллельных прямых и научит школьников правильному их обозначению. Затем преподаватель расскажет о значении параллельных прямых и даст несколько примеров параллельных прямых.



