Здоровье ребенка. Полезные видеолекции (сериал, 2020) сезон 2 серия 34 смотреть онлайн

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К прививкам имеется неоднозначное отношение. В данной лекции для родителей автор попытался объяснить действие прививок и методы достижения положительного эфекта после вакцинации. Рассказывается о технике выполнени�я, реакциях (местной и общей) после прививки. Также даются рекомендации, что необходимо делать после вакцинации. Перечисляются от каких возбудителей можно сделать прививку, а также кому лучше вообще не проводить специфическую профилактику.



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