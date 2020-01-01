Здоровье ребенка. Полезные видеолекции (сериал, 2020) сезон 2 серия 34 смотреть онлайн
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К прививкам имеется неоднозначное отношение. В данной лекции для родителей автор попытался объяснить действие прививок и методы достижения положительного эфекта после вакцинации. Рассказывается о технике выполнени�я, реакциях (местной и общей) после прививки. Также даются рекомендации, что необходимо делать после вакцинации. Перечисляются от каких возбудителей можно сделать прививку, а также кому лучше вообще не проводить специфическую профилактику.
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