Привет от Катюши. Серия 4
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Привет от Катюши (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2013, Привет от Катюши. Серия 4
Драма, Военный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Великая Отечественная война. Во время отступления частей Красной Армии, шла переброска секретного оружия – гвардейских миномeтов БМ-13, впоследствии названных Катюшами. В ходе операции одна машина затонула. Цель отряда под командованием Александра Ермакова – найти и уничтожить оружие.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
5.3 IMDb