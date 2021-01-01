AkStar (сериал, 2021) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн
8.22021, Притворяюсь УЧИТЕЛЕМ, который НЕ УМЕЕТ ИГРАТЬ, но БЕРЕТ ЗА ЭТО ДЕНЬГИ | РЕАКЦИЯ УЧЕНИКОВ
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Сюжет
Привет! Меня зовут Паша AkStar, я играю на гитаре и записываю интересные видео для вас. Любишь музыку? Тогда тебе сюда.
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