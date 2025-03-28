Притворство (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

14 июня 2015 года, небольшой городок штата Миссури. Встревоженная женщина вызывает полицию, так как увидела пугающий пост в Facebook соседей, а те не отвечают на телефон и не открывают дверь. Семь лет назад, пострадав от урагана Катрина, мама Ди Ди и её больная дочь Джипси Роуз переехали в новый дом, построенный для них благотворительной организацией. Семейство сразу вызвало сочувствие окружающих, ведь девочка не встаёт из инвалидного кресла, и у неё целый букет неизлечимых заболеваний — от мышечной дистрофии до аллергии на сахар. И как можно не сочувствовать матери, жизнь положившей на уход за дочерью?

