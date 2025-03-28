Притворство (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыПритворство1-й сезон1-я серия
О сериале
14 июня 2015 года, небольшой городок штата Миссури. Встревоженная женщина вызывает полицию, так как увидела пугающий пост в Facebook соседей, а те не отвечают на телефон и не открывают дверь. Семь лет назад, пострадав от урагана Катрина, мама Ди Ди и её больная дочь Джипси Роуз переехали в новый дом, построенный для них благотворительной организацией. Семейство сразу вызвало сочувствие окружающих, ведь девочка не встаёт из инвалидного кресла, и у неё целый букет неизлечимых заболеваний — от мышечной дистрофии до аллергии на сахар. И как можно не сочувствовать матери, жизнь положившей на уход за дочерью?
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ЛдРежиссёр
Лор
де Клермон-Тоннер
- Режиссёр
Адам
Аркин
- ПААктриса
Патриша
Аркетт
- КУАктёр
Кэлам
Уорси
- Актриса
Аннасофия
Робб
- ДНАктёр
Дин
Норрис
- СКАктёр
Стив
Култер
- ДКАктриса
Джои
Кинг
- ДААктриса
Денитра
Айлер
- Актриса
Джульетт
Льюис
- Актриса
Хлоя
Севиньи
- РТАктриса
Рэйчел
Тикотин
- ДДСценарист
Дэн
Дитц
- НАСценарист
Ник
Антоска
- ЭКПродюсер
Эрик
Крэри
- НАПродюсер
Ник
Антоска
- ТАХудожник
Томас
А. Уолш
- ЛКХудожник
Лоуренс
Ким
- ККМонтажёр
Кертисс
Клейтон
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо