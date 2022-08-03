WinkДетям7 класс. История РоссииСпецкурсПрисоединение Украины. Русско-польская война 1654―1667 гг.
7 класс. История России (сериал, 2020) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн
5.72020, Присоединение Украины. Русско-польская война 1654―1667 гг.
Образовательные18+
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О сериале
На этом уроке мы переместимся в Запорожскую Сечь (место действия повести Н.В. Гоголя Тарас Бульба) и проследим за борьбой украинского народа с польской шляхтой. Узнаем, какую роль в этих событиях играла Россия, удалось ли Алексею Михайловичу вернуть Смоленск и получить выход к Балтийскому морю.
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