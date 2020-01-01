1 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн
6.72020, Пришла зима
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На данном уроке будет рассмотрена тема «Пришла зима». Мы познакомимся с творчеством русских поэтов и писателей, которые очень ярко и выразительно в своих произведениях описывали все прелести зимы. Также вы узнаете, какую одежду необходимо надевать в это время года, чтобы чувствовать себя комфортно.
