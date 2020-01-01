5 класс. Природоведение (сериал, 2020) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

WinkДетям5 класс. ПриродоведениеЖизнь на ЗемлеПриродные зоны Земли. Знакомство с растениями различных природных зон
На видеоуроке Природные зоны Земли. Знакомство с растениями различных природных зон вы сможете узнать о системе зональности. Вы познакомитесь с растительностью каждой из зон нашей планеты: например, поймете, какая растительность характерна для тундры, широколиственных лесов, пустынь.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!
