Природные зоны Земли. Знакомство с растениями различных природных зон
Wink
Детям
5 класс. Природоведение
Жизнь на Земле
Природные зоны Земли. Знакомство с растениями различных природных зон

5 класс. Природоведение (сериал, 2020) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

6.22020, Природные зоны Земли. Знакомство с растениями различных природных зон
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На видеоуроке Природные зоны Земли. Знакомство с растениями различных природных зон вы сможете узнать о системе зональности. Вы познакомитесь с растительностью каждой из зон нашей планеты: например, поймете, какая растительность характерна для тундры, широколиственных лесов, пустынь.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Сериал Природные зоны Земли 3 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Образовательные
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг