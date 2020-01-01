7 класс. География (сериал, 2020) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

Природные комплексы Земли различаются большим разнообразием. Это жаркие и ледяные пустыни, вечнозеленые леса, бескрайние степи, причудливые горы. В этом многообразии состоит неповторимая красота нашей планеты.

Как образовались природные комплексы, материки, океан, вы уже знаете. Но природа каждого материка, как и каждого океана, неодинакова. На их территории формируются различные природные зоны.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!



Сериал Природные зоны Земли 4 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.