7 класс. География (сериал, 2020) сезон 8 серия 4 смотреть онлайн

Южная Америка родина многих культурных растений. К ним относятся кукуруза, рис, просо, бобовые, батат, маниока, картофель, банан, тыква, томат, арахис, какао, табак, гевея, хинное дерево, кокаиновый куст и др. Многие из этих культур, согласно учению Н. И. Вавилова, возникли в Южно-Американском очаге происхождения культурных растений.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

