WinkДетям7 класс. ГеографияМатерики. Южная АмерикаПриродные зоны Южной Америки
7 класс. География (сериал, 2020) сезон 8 серия 4 смотреть онлайн
6.02020, Природные зоны Южной Америки
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Южная Америка родина многих культурных растений. К ним относятся кукуруза, рис, просо, бобовые, батат, маниока, картофель, банан, тыква, томат, арахис, какао, табак, гевея, хинное дерево, кокаиновый куст и др. Многие из этих культур, согласно учению Н. И. Вавилова, возникли в Южно-Американском очаге происхождения культурных растений.
