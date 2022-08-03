8 класс. География (сериал, 2020) сезон 9 серия 1 смотреть онлайн
6.32020, Природные районы и природно-хозяйственные зоны
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Видеоурок по теме Природные районы и природно-хозяйственные зоны является первым в данном разделе. Этот урок поможет понять свою страну лучше, узнать ее характерные особенности. Вы увидите, какие природно-хозяйственные зоны бывают на Земле. Поймете, чем отличаются степи от лесов, почему тайга не такая, как прибрежные районы. Учеными выделяется несколько районов на территории страны, о которых вам подробно расскажет учитель.
