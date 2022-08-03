10 класс. География (сериал, 2020) сезон 9 серия 3 смотреть онлайн

Видеоурок посвящен теме «Природно-ресурсный потенциал Латинской Америки». Из урока вы узнаете о природно-ресурсном потенциале региона, познакомитесь с основными ресурсами, которыми богаты различные территории Латинской Америки. Преподаватель расскажет вам о странах-лидерах по обеспеченности различного вида ресурсами. Кроме того, в конце урока представлен интересный дополнительный материал, посвященный гербам стран Латинской Америки, экологии и гуано.



