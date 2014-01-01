Принципы Лазерсона (сериал, 2014) сезон 1 серия 51 смотреть онлайн

WinkСериалыПринципы Лазерсона1-й сезон51-я серия
2014, Принципы Лазерсона. Серия 51
Эта серия пока недоступна
О сериале
Хорошо готовить можно и без рецепта перед глазами! Достаточно знать сочетаемость продуктов, а также пропорции, в которых эти продукты должны присутствовать в блюде. Илья Лазерсон в процессе многолетней практики вывел эти пропорции для себя и охотно делится знаниями со зрителями.
