Принципы Лазерсона. Серия 45
Wink
Сериалы
Принципы Лазерсона
1-й сезон
45-я серия

Принципы Лазерсона (сериал, 2014) сезон 1 серия 45 смотреть онлайн

2014, Принципы Лазерсона. Серия 45
ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Хорошо готовить можно и без рецепта перед глазами! Достаточно знать сочетаемость продуктов, а также пропорции, в которых эти продукты должны присутствовать в блюде. Илья Лазерсон в процессе многолетней практики вывел эти пропорции для себя и охотно делится знаниями со зрителями.

Сериал Принципы Лазерсона 1 сезон 45 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
31 мин / 00:31

Рейтинг