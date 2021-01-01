Принцесса из Горошино. Серия 2
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Принцесса из Горошино
1-й сезон
2-я серия
8.42021, Принцесса из Горошино. Серия 2
Комедии, Мелодрамы18+

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Принцесса из Горошино (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Начинающая актриса Марина Борисова рассчитывает на успешный дебют. Ей предстоит сыграть сельскую жительницу. Чтобы максимально вжиться в роль, она отправляется в село Горошино. Марина никогда до этого в деревне не была и абсолютно не знакома с правилами, колоритом и образом жизни вне города. Поэтому она чувствует себя там, как на другой планете.

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