Здоровье ребенка. Полезные видеолекции (сериал, 2020) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн

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Лекция посвящена антибактериальным препаратам. Описывается, при каких заболеваниях назначаются антибиотики детям. Дается характеристика методам введения данных препаратов. Делается акцент на том, что дозу и срок введения антибиотиковопределяет только врач. Далее описываются побочные действия препаратов, и рассказывается, что необходимо делать родителю при появлениика каких-либо нежелательных явлениях после приема антибиотиков. Даются рекомендации.



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