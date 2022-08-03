Приманка. Серия 6
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Сериалы
Приманка
1-й сезон
6-я серия
8.12015, Eye Candy
Ужасы, Триллер18+

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Приманка (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

О сериале

Сериал, рассказывающий о жительнице Нью-Йорка, которая подозревает, что один из ее онлайн-ухажеров является серийным убийцей. Она применяет все свои хакерские данные, чтобы вычислить преступников. В этом ей поможет команда единомышленников.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приманка»