Приманка. Серия 3
Wink
Сериалы
Приманка
1-й сезон
3-я серия
8.12015, Eye Candy
Ужасы, Триллеры18+

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Приманка (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Сериал, рассказывающий о жительнице Нью-Йорка, которая подозревает, что один из ее онлайн-ухажеров является серийным убийцей. Она применяет все свои хакерские данные, чтобы вычислить преступников. В этом ей поможет команда единомышленников.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приманка»