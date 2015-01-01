Приманка (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Сериал, рассказывающий о жительнице Нью-Йорка, которая подозревает, что один из ее онлайн-ухажеров является серийным убийцей. Она применяет все свои хакерские данные, чтобы вычислить преступников. В этом ей поможет команда единомышленников.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Нэйтан
Хоуп
- Режиссёр
Рассел
Малкэй
- ДПРежиссёр
Дэвид
Платт
- Актриса
Виктория
Джастис
- Актёр
Кэйси
Дейдрик
- Актёр
Харви
Гильен
- Актёр
Маркус
Каллендер
- СУАктёр
Скотт
Уайт
- ККАктриса
Кирси
Клемонс
- ДГАктёр
Джон
Гарет Стоукер
- РКАктёр
Райан
Купер
- МНАктриса
Мелани
Николлз-Кинг
- ТВАктриса
Теодора
Вулли
- АЛСценарист
Адам
Лэш
- РССценарист
Р.Л.
Стайн
- КТСценарист
Кристиан
Тейлор
- ИБПродюсер
Ивонн
Бернард
- БЭПродюсер
Бет
Элиз Хоук
- ЭРМонтажёр
Эдвард
Р. Абромс
- ПГМонтажёр
Питер
Гвоздас
- ДДОператор
Дэвид
Дэниэл
- ЭДОператор
Эллиот
Дэвис
- ДМКомпозитор
Дино
Менегин