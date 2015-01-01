Приманка (сериал, 2015) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сериал, рассказывающий о жительнице Нью-Йорка, которая подозревает, что один из ее онлайн-ухажеров является серийным убийцей. Она применяет все свои хакерские данные, чтобы вычислить преступников. В этом ей поможет команда единомышленников.



