После успеха на концерте памяти Луцкого, Жанна начинает петь в ансамбле «Бригантина» и едет с ними в Ярославль. Зоя продолжает торговать продукцией мясокомбината. Один из ее постоянных клиентов рассказывает ей про торговлю в Турции. Начало девяностых. Миледи работает манекенщицей и знакомится с кинопродюсером Феликсом и соглашается с ним работать. Она пока не подозревает, что ей придется сниматься в порнофильмах. Зоя и Соловых открывают собственный магазинчик одежды. Жанна получает Гран-при международного конкурса в Болгарии и решает уйти из группы и начать сольную карьеру.

