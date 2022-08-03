WinkСериалыПримадонна1-й сезон7-я серия
Примадонна (сериал, 2005) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2005, Примадонна. 7 серия
Мелодрама12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
После успеха на концерте памяти Луцкого, Жанна начинает петь в ансамбле «Бригантина» и едет с ними в Ярославль. Зоя продолжает торговать продукцией мясокомбината. Один из ее постоянных клиентов рассказывает ей про торговлю в Турции. Начало девяностых. Миледи работает манекенщицей и знакомится с кинопродюсером Феликсом и соглашается с ним работать. Она пока не подозревает, что ей придется сниматься в порнофильмах. Зоя и Соловых открывают собственный магазинчик одежды. Жанна получает Гран-при международного конкурса в Болгарии и решает уйти из группы и начать сольную карьеру.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- НКАктриса
Нана
Кикнадзе
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- ОСАктриса
Ольга
Сидорова
- ИБАктриса
Ирина
Бразговка
- Актёр
Александр
Мохов
- ИКАктёр
Ивар
Калныньш
- Актриса
Юлия
Рутберг
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- ДИСценарист
Дмитрий
Иванов
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ФРХудожник
Феликс
Ростоцкий
- НПХудожница
Наталья
Полях
- ТСМонтажёр
Тамара
Сказина
- АГОператор
Александр
Гарибян
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко
- АШКомпозитор
Александр
Шульгин