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Примадонна (сериал, 2005) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2005, Примадонна. 7 серия
Мелодрама12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

После успеха на концерте памяти Луцкого, Жанна начинает петь в ансамбле «Бригантина» и едет с ними в Ярославль. Зоя продолжает торговать продукцией мясокомбината. Один из ее постоянных клиентов рассказывает ей про торговлю в Турции. Начало девяностых. Миледи работает манекенщицей и знакомится с кинопродюсером Феликсом и соглашается с ним работать. Она пока не подозревает, что ей придется сниматься в порнофильмах. Зоя и Соловых открывают собственный магазинчик одежды. Жанна получает Гран-при международного конкурса в Болгарии и решает уйти из группы и начать сольную карьеру.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Примадонна»