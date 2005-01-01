WinkСериалыПримадонна1-й сезон6-я серия
Примадонна (сериал, 2005) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2005, Примадонна. 6 серия
Мелодрамы12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Жанна приходит к Евгении, чтобы узнать что-нибудь о судьбе Милы.Соловых теперь сам выносит продукцию с мясокомбината, а Зоя ее нелегально продает. Соседка дает Зое адрес гадалки Людмилы. Так встречаются Зоя и Мила. После ухода Зои к Миледи приходит Антон – садовник с югаи шантажиреут ее фотог�рафиями с места смерти Малюли. После откровенного разговора с Луцким Жанна понимает, что он – ее отец. Она решает вернуться в свой город. Иванцов и Трофимов в последний момент ссаживают ее с поезда. Друзья решают, что композитор обидел девушку, идут к нему «разбираться» и находят Луцкого мертвым...
Сериал Примадонна 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
КачествоSD
ЖанрыМелодрамы
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
- НКАктриса
Нана
Кикнадзе
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- ОСАктриса
Ольга
Сидорова
- ИБАктриса
Ирина
Бразговка
- Актёр
Александр
Мохов
- ИКАктёр
Ивар
Калныньш
- Актриса
Юлия
Рутберг
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- ДИСценарист
Дмитрий
Иванов
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ФРХудожник
Феликс
Ростоцкий
- НПХудожница
Наталья
Полях
- ТСМонтажёр
Тамара
Сказина
- АГОператор
Александр
Гарибян
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко
- АШКомпозитор
Александр
Шульгин