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Примадонна (сериал, 2005) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2005, Примадонна. 6 серия
Мелодрамы12+

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Сюжет

Жанна приходит к Евгении, чтобы узнать что-нибудь о судьбе Милы.Соловых теперь сам выносит продукцию с мясокомбината, а Зоя ее нелегально продает. Соседка дает Зое адрес гадалки Людмилы. Так встречаются Зоя и Мила. После ухода Зои к Миледи приходит Антон – садовник с югаи шантажиреут ее фотографиями с места смерти Малюли. После откровенного разговора с Луцким Жанна понимает, что он – ее отец. Она решает вернуться в свой город. Иванцов и Трофимов в последний момент ссаживают ее с поезда. Друзья решают, что композитор обидел девушку, идут к нему «разбираться» и находят Луцкого мертвым...

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Информация

Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Примадонна»