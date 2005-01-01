Примадонна (сериал, 2005) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Жанна приходит к Евгении, чтобы узнать что-нибудь о судьбе Милы.Соловых теперь сам выносит продукцию с мясокомбината, а Зоя ее нелегально продает. Соседка дает Зое адрес гадалки Людмилы. Так встречаются Зоя и Мила. После ухода Зои к Миледи приходит Антон – садовник с югаи шантажиреут ее фотог�рафиями с места смерти Малюли. После откровенного разговора с Луцким Жанна понимает, что он – ее отец. Она решает вернуться в свой город. Иванцов и Трофимов в последний момент ссаживают ее с поезда. Друзья решают, что композитор обидел девушку, идут к нему «разбираться» и находят Луцкого мертвым...



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