Примадонна (сериал, 2005) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Зоя и Соловых решают заработать на афере с дубленкой, но попадаются. Зою задерживают, но она не выдает Соловых и садится в тюрьму. Сильвер устраивает встречу наркоторговцу в ресторане, где поет Жанна. В зал врывается милиция, завязывается перестрелка, шальной пулей убит Ромка.

Сильвер посылает бандитов изббить Малюлю. Теперь она - инвалид и в южном санатории за ней ухаживает Миледи, за которой следит влюбленный садовник.

У Зои рождается ребенок, и ее освобождают досрочно. У ворот тюрьмы Зою встречает Соловых, который развелся с женой и собирается жениться на Зое.

Жанна поет под гитару в подземном переходе. На нее обращают внимание случайно оказавшиеся в этом переходе ведущие телепередачи «Другая музыка» Иванцов и Трофимов. Они договариваются, что на следующий день придут с оператором – снимать Жанну для своей программы.



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