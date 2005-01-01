Примадонна (сериал, 2005) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
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Сюжет
Зоя и Соловых решают заработать на афере с дубленкой, но попадаются. Зою задерживают, но она не выдает Соловых и садится в тюрьму. Сильвер устраивает встречу наркоторговцу в ресторане, где поет Жанна. В зал врывается милиция, завязывается перестрелка, шальной пулей убит Ромка.
Сильвер посылает бандитов изббить Малюлю. Теперь она - инвалид и в южном санатории за ней ухаживает Миледи, за которой следит влюбленный садовник.
У Зои рождается ребенок, и ее освобождают досрочно. У ворот тюрьмы Зою встречает Соловых, который развелся с женой и собирается жениться на Зое.
Жанна поет под гитару в подземном переходе. На нее обращают внимание случайно оказавшиеся в этом переходе ведущие телепередачи «Другая музыка» Иванцов и Трофимов. Они договариваются, что на следующий день придут с оператором – снимать Жанну для своей программы.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыМелодрамы
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- НКАктриса
Нана
Кикнадзе
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- ОСАктриса
Ольга
Сидорова
- ИБАктриса
Ирина
Бразговка
- Актёр
Александр
Мохов
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Ивар
Калныньш
- Актриса
Юлия
Рутберг
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Игорь
Золотовицкий
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Юшкевич
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Александр
Шульгин