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Примадонна (сериал, 2005) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2005, Примадонна. 2 серия
Мелодрама12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Миледи беременна от Аркадия Михайловича. Ее отец, Станислав Адамович, заставляет Шафрана уволиться из школы и уехать из города. Миледи избавляется от ребенка. Подруги собирвются ехать в Москву и первое время жить у тети Милы - Евгении. В Однако «тетя Женя» встречает девочек неприветливо и позволяет им переночевать у себя только одну ночь. Девочки селятся в подвале у дворничихи тети Любы. Зоя идет на рынок, продавать грецкие орехи, которые она прихватила с собой из дома. Жанна, разволновавшись, проваливает вступительный экзамен и решает покончить с собой.

Сериал Примадонна 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Примадонна»