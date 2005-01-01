Примадонна (сериал, 2005) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Миледи беременна от Аркадия Михайловича. Ее отец, Станислав Адамович, заставляет Шафрана уволиться из школы и уехать из города. Миледи избавляется от ребенка. Подруги собирвются ехать в Москву и первое время жить у тети Милы - Евгении. В Однако «тетя Женя» встречает девочек неприветливо и позволяет им переночевать у себя только одну ночь. Девочки селятся в подвале у дворничихи тети Любы. Зоя идет на рынок, продавать грецкие орехи, которые она прихватила с собой из дома. Жанна, разволновавшись, проваливает вступительный экзамен и решает покончить с собой.



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