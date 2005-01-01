Примадонна (сериал, 2005) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Сюжет

В Москве Жанну и Адского встречает Король. У него в руках букет цветов, которые обычно получает Жанна от таинственного незнакомца. Смерть Милы и Олейника подстроил агент итальянской спецслужбы Марио. Мила делает операцию по изменению внешности, и Олейник отправляет ее в Россию. Зоя, собравшись с силами, выходит из запоя и приводит себя в порядок. Таинственным незнакомцем, посылавшим Жанне цветы, оказывается Ромка. Бородкин снова пытается сорвать концерт Жанны. Домой к Зое возвращается Маринка и сообщает, что беременна, но это не омрачает радостной встречи матери и дочери. Мила, несмотря на предостережения Олейника, пошла на концерт Жанны. Перед концертом к Жанне в гримерку заглядывает Ромка. Жанна просит его подождать ее после концерта..



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