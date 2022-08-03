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Примадонна (сериал, 2005) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн
2005, Примадонна. 14 серия
Мелодрама12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Жанна уже год, после родов, не выступает на сцене, занимаясь домашним хозяйством. Зоя провожает Маринку в Англию на стажировку на полгода. Их отношения после самоубийства Соловых так и не наладились. Ресторан «Золотой век» в прямом смысле слова провалился под землю. Жанна решает вернуться на сцену, Тимур ее решением недоволен. Она сообщает о своем решении Адскому. Он предлагает устроить Жанне турне по Америке в паре с Марком Королем. Маринка возвращается домой раньше срока и застает Зою и Петю вместе. Тимур устраивает вернувшейся с гастролей Жанне скандал, она выгоняет Тимура из дома. От переживаний у нее на записи срывается голос.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- НКАктриса
Нана
Кикнадзе
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- ОСАктриса
Ольга
Сидорова
- ИБАктриса
Ирина
Бразговка
- Актёр
Александр
Мохов
- ИКАктёр
Ивар
Калныньш
- Актриса
Юлия
Рутберг
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- ДИСценарист
Дмитрий
Иванов
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ФРХудожник
Феликс
Ростоцкий
- НПХудожница
Наталья
Полях
- ТСМонтажёр
Тамара
Сказина
- АГОператор
Александр
Гарибян
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко
- АШКомпозитор
Александр
Шульгин