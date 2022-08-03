Жанна уже год, после родов, не выступает на сцене, занимаясь домашним хозяйством. Зоя провожает Маринку в Англию на стажировку на полгода. Их отношения после самоубийства Соловых так и не наладились. Ресторан «Золотой век» в прямом смысле слова провалился под землю. Жанна решает вернуться на сцену, Тимур ее решением недоволен. Она сообщает о своем решении Адскому. Он предлагает устроить Жанне турне по Америке в паре с Марком Королем. Маринка возвращается домой раньше срока и застает Зою и Петю вместе. Тимур устраивает вернувшейся с гастролей Жанне скандал, она выгоняет Тимура из дома. От переживаний у нее на записи срывается голос.

