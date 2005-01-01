Примадонна (сериал, 2005) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Адский выясняет, что ближайшее выступление Авроры состоится в Туле, и Жанна вместе с Адским едут туда, чтобы разоблачить "дочь". Мила, из разговора с Олейником, понимает, что Сильвер «заказал» Зою. Зоя, прихватив дочь, едет в родной город. Олейник с Милой получают визу по чужим паспортам и улетают в Италию. Соловых, застав Зою и Петю, кончает жизнь самоубийством. Жанна решает отложить запись своего нового альбома и готовится родить ребенка.



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