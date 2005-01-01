WinkСериалыПримадонна1-й сезон13-я серия
Примадонна (сериал, 2005) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
2005, Примадонна. 13 серия
Мелодрама12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Адский выясняет, что ближайшее выступление Авроры состоится в Туле, и Жанна вместе с Адским едут туда, чтобы разоблачить "дочь". Мила, из разговора с Олейником, понимает, что Сильвер «заказал» Зою. Зоя, прихватив дочь, едет в родной город. Олейник с Милой получают визу по чужим паспортам и улетают в Италию. Соловых, застав Зою и Петю, кончает жизнь самоубийством. Жанна решает отложить запись своего нового альбома и готовится родить ребенка.
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ЖанрМелодрама
КачествоSD
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
- НКАктриса
Нана
Кикнадзе
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- ОСАктриса
Ольга
Сидорова
- ИБАктриса
Ирина
Бразговка
- Актёр
Александр
Мохов
- ИКАктёр
Ивар
Калныньш
- Актриса
Юлия
Рутберг
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- ДИСценарист
Дмитрий
Иванов
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ФРХудожник
Феликс
Ростоцкий
- НПХудожница
Наталья
Полях
- ТСМонтажёр
Тамара
Сказина
- АГОператор
Александр
Гарибян
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко
- АШКомпозитор
Александр
Шульгин