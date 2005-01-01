WinkСериалыПримадонна1-й сезон12-я серия
Примадонна (сериал, 2005) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
2005, Примадонна. 12 серия
Мелодрама12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Жанна просит мать - Алицию Георгиевну переезжать к ней, в Москву. После участия в передачи Жени Мила знакомится с художником боди-арта Фуксовым, который приглашает ее к себе на вернисаж в качестве модели. Там Мила встречает Зою, которая предлагает ей работать в «Золотом веке». Посудомойка Глотова шантажирует Зою, грозясь рассказать Соловых про ее роман с Петей. Жанна и Тимур мирятся и решают пожениться. Вскоре Жанна сообщает ему, что беременна. Концерт Жанны в Ярославле заканчивается полным провалом. Причина в том, что зрители уже слышали эту фонограмму – под нее пела певица Аврора.
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ЖанрМелодрама
КачествоSD
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
- НКАктриса
Нана
Кикнадзе
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- ОСАктриса
Ольга
Сидорова
- ИБАктриса
Ирина
Бразговка
- Актёр
Александр
Мохов
- ИКАктёр
Ивар
Калныньш
- Актриса
Юлия
Рутберг
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- ДИСценарист
Дмитрий
Иванов
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ФРХудожник
Феликс
Ростоцкий
- НПХудожница
Наталья
Полях
- ТСМонтажёр
Тамара
Сказина
- АГОператор
Александр
Гарибян
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко
- АШКомпозитор
Александр
Шульгин