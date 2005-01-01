Примадонна (сериал, 2005) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Жанна просит мать - Алицию Георгиевну переезжать к ней, в Москву. После участия в передачи Жени Мила знакомится с художником боди-арта Фуксовым, который приглашает ее к себе на вернисаж в качестве модели. Там Мила встречает Зою, которая предлагает ей работать в «Золотом веке». Посудомойка Глотова шантажирует Зою, грозясь рассказать Соловых про ее роман с Петей. Жанна и Тимур мирятся и решают пожениться. Вскоре Жанна сообщает ему, что беременна. Концерт Жанны в Ярославле заканчивается полным провалом. Причина в том, что зрители уже слышали эту фонограмму – под нее пела певица Аврора.



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