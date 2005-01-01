Примадонна (сериал, 2005) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
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Сюжет
На «Золотой век» совершена облава.Зое угрожает опасность, но среди ОМОНовцев оказывается Петя-пограничник, который и спасает Зою. Она берет его на работу в ресторан – танцовщиком. Зоя изменяет Соловых с Петей, об это узнает посудомойка ресторана. Шафран помогает Миле сделать документы и выле�теть в Москву. В самолете она встречается с тетей Женей и та предлагает ей стать героиней ее собственной программы «Разговор начистоту». Жанна приезжает с концертом в свой родной город. На эстраде появилась певица Аврора, которая выдает себя за дочь Арбатовой, когда-то брошенную в детдоме. Кроме того, она поет песни с нового альбома Жанны.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыМелодрамы
Рейтинг
- НКАктриса
Нана
Кикнадзе
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- ОСАктриса
Ольга
Сидорова
- ИБАктриса
Ирина
Бразговка
- Актёр
Александр
Мохов
- ИКАктёр
Ивар
Калныньш
- Актриса
Юлия
Рутберг
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- ДИСценарист
Дмитрий
Иванов
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ФРХудожник
Феликс
Ростоцкий
- НПХудожница
Наталья
Полях
- ТСМонтажёр
Тамара
Сказина
- АГОператор
Александр
Гарибян
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко
- АШКомпозитор
Александр
Шульгин