Примадонна (сериал, 2005) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Сюжет

На «Золотой век» совершена облава.Зое угрожает опасность, но среди ОМОНовцев оказывается Петя-пограничник, который и спасает Зою. Она берет его на работу в ресторан – танцовщиком. Зоя изменяет Соловых с Петей, об это узнает посудомойка ресторана. Шафран помогает Миле сделать документы и выле�теть в Москву. В самолете она встречается с тетей Женей и та предлагает ей стать героиней ее собственной программы «Разговор начистоту». Жанна приезжает с концертом в свой родной город. На эстраде появилась певица Аврора, которая выдает себя за дочь Арбатовой, когда-то брошенную в детдоме. Кроме того, она поет песни с нового альбома Жанны.



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