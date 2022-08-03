Зернов выясняет, что звонок про бомбу поступил от Бородкина. Жанне передают букет от какого-то таинственного поклонника. Известный режиссер-клипмейкер Тимур Арсенов предлагает Жанне снять клип на какую-нибудь из ее песен. Ресторан «Золотой век», официальной владелицей которого числится Зоя, постепенно становится ночным клубом со стриптизом и отдельными «вип-кабинками». Адский сообщает Жанне, что скоро у нее состоится турне по стране, которое включает родной город Жанны.Она решает поехать на кинофестиваль.

