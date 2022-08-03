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Примадонна (сериал, 2005) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
2005, Примадонна. 10 серия
Мелодрама12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Зернов выясняет, что звонок про бомбу поступил от Бородкина. Жанне передают букет от какого-то таинственного поклонника. Известный режиссер-клипмейкер Тимур Арсенов предлагает Жанне снять клип на какую-нибудь из ее песен. Ресторан «Золотой век», официальной владелицей которого числится Зоя, постепенно становится ночным клубом со стриптизом и отдельными «вип-кабинками». Адский сообщает Жанне, что скоро у нее состоится турне по стране, которое включает родной город Жанны.Она решает поехать на кинофестиваль.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- НКАктриса
Нана
Кикнадзе
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- ОСАктриса
Ольга
Сидорова
- ИБАктриса
Ирина
Бразговка
- Актёр
Александр
Мохов
- ИКАктёр
Ивар
Калныньш
- Актриса
Юлия
Рутберг
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- ДИСценарист
Дмитрий
Иванов
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ФРХудожник
Феликс
Ростоцкий
- НПХудожница
Наталья
Полях
- ТСМонтажёр
Тамара
Сказина
- АГОператор
Александр
Гарибян
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко
- АШКомпозитор
Александр
Шульгин