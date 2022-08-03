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Примадонна (сериал, 2005) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2005, Примадонна. 10 серия
Мелодрама12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Зернов выясняет, что звонок про бомбу поступил от Бородкина. Жанне передают букет от какого-то таинственного поклонника. Известный режиссер-клипмейкер Тимур Арсенов предлагает Жанне снять клип на какую-нибудь из ее песен. Ресторан «Золотой век», официальной владелицей которого числится Зоя, постепенно становится ночным клубом со стриптизом и отдельными «вип-кабинками». Адский сообщает Жанне, что скоро у нее состоится турне по стране, которое включает родной город Жанны.Она решает поехать на кинофестиваль.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Примадонна»