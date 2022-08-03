Примадонна (сериал, 2005) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Wink
Начало 1980х годов. В далеком провинциальном городке Прокофьевске живут три подруги-старшеклассницы: Жанна, Мила и Зоя. Жанна мечтает стать актрисой и готовится поступать в театральный институт в Москве. Зоя хочет поскорее окончить школу, чтобы просто уйти от родителей. У Милы нет заветной мечты, как у Жанны, и решительного характера, как у Зои, зато она самая красивая девочка в классе, поэтому ее не любят учительницы, а одноклассники зовут Миледи. Она крутит тайный роман с новым историком. Жанна организовывает школьный ансамбль «Мажоры», который успешно выступает на школьной дискотеке.

Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

