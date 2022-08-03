WinkСериалыПримадонна1-й сезон1-я серия
Примадонна (сериал, 2005) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2005, Примадонна. 1 серия
Мелодрама12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Начало 1980х годов. В далеком провинциальном городке Прокофьевске живут три подруги-старшеклассницы: Жанна, Мила и Зоя. Жанна мечтает стать актрисой и готовится поступать в театральный институт в Москве. Зоя хочет поскорее окончить школу, чтобы просто уйти от родителей. У Милы нет заветной мечты, как у Жанны, и решительного характера, как у Зои, зато она самая красивая девочка в классе, поэтому ее не любят учительницы, а одноклассники зовут Миледи. Она крутит тайный роман с новым историком. Жанна организовывает школьный ансамбль «Мажоры», который успешно выступает на школьной дискотеке.
ЖанрМелодрама
КачествоSD
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- НКАктриса
Нана
Кикнадзе
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- ОСАктриса
Ольга
Сидорова
- ИБАктриса
Ирина
Бразговка
- Актёр
Александр
Мохов
- ИКАктёр
Ивар
Калныньш
- Актриса
Юлия
Рутберг
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- ДИСценарист
Дмитрий
Иванов
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ФРХудожник
Феликс
Ростоцкий
- НПХудожница
Наталья
Полях
- ТСМонтажёр
Тамара
Сказина
- АГОператор
Александр
Гарибян
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко
- АШКомпозитор
Александр
Шульгин