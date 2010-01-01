WinkДетямПриключения Тайо2-й сезон2-я серия
6.82010, Tayo, the Little Bus
Мультсериалы0+
Этот сериал пока недоступен
Приключения Тайо (мультсериал, 2010) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
Сюжет
Тайо – маленький синий автобус, который только начинает свою жизнь в большом городе. Он уже выучил ПДД, а теперь предстоит успешно сдать тест, прежде чем выехать на оживленные улицы и взять на себя ответственность за пассажиров. В автошколе он знакомится с желтым такси Нури, грузовичком Вруми, гоночной машинкой Спиди и другими участниками движения, которые также хотят сдать экзамен.
Сериал Приключения Тайо 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb