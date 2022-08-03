Приключения Тайо (мультсериал, 2010) сезон 2 серия 17 смотреть онлайн

Приключения Тайо. Сезон 2. Серия 17
Приключения Тайо
2-й сезон
17-я серия
6.82010, Tayo, the Little Bus
Мультсериалы0+

Тайо – маленький синий автобус, который только начинает свою жизнь в большом городе. Он уже выучил ПДД, а теперь предстоит успешно сдать тест, прежде чем выехать на оживленные улицы и взять на себя ответственность за пассажиров. В автошколе он знакомится с желтым такси Нури, грузовичком Вруми, гоночной машинкой Спиди и другими участниками движения, которые также хотят сдать экзамен.

Южная Корея
Мультсериалы
12 мин / 00:12

7.5 КиноПоиск
5.5 IMDb