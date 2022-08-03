Приключения Тайо (мультсериал, 2010) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

Тайо – маленький синий автобус, который только начинает свою жизнь в большом городе. Он уже выучил ПДД, а теперь предстоит успешно сдать тест, прежде чем выехать на оживленные улицы и взять на себя ответственность за пассажиров. В автошколе он знакомится с желтым такси Нури, грузовичком Вруми, гоночной машинкой Спиди и другими участниками движения, которые также хотят сдать экзамен.

