Приключения Тайо (мультсериал, 2010) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

Приключения Тайо. Сезон 1. Серия 17
Приключения Тайо
1-й сезон
17-я серия
6.82010, Tayo, the Little Bus
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Тайо – маленький синий автобус, который только начинает свою жизнь в большом городе. Он уже выучил ПДД, а теперь предстоит успешно сдать тест, прежде чем выехать на оживленные улицы и взять на себя ответственность за пассажиров. В автошколе он знакомится с желтым такси Нури, грузовичком Вруми, гоночной машинкой Спиди и другими участниками движения, которые также хотят сдать экзамен.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb