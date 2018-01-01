Приключения поросенка Фунтика (мультсериал, 1986) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
9.21986, Приключения поросенка Фунтика. Серия 3
Мультсериалы, Советские мультфильмы12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Увлекательный советский мультсериал с юмором и погонями. Поросeнок Фунтик сбегает от коварной госпожи Беладонны, использовавшей в корыстных целях его талант вызывать жалость. Судьба сводит беглеца с циркачами Покусом и Бамбино, которые помогают ему скрыться от преследований Беладонны.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультсериалы
КачествоSD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb