Приключения поросенка Фунтика (мультсериал, 1986) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.21986, Приключения поросенка Фунтика. Серия 2
О сериале

Увлекательный советский мультсериал с юмором и погонями. Поросeнок Фунтик сбегает от коварной госпожи Беладонны, использовавшей в корыстных целях его талант вызывать жалость. Судьба сводит беглеца с циркачами Покусом и Бамбино, которые помогают ему скрыться от преследований Беладонны.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультсериалы
Качество
SD
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb