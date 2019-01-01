Приключения Паровозика Шонни (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Приключения Паровозика Шонни. Серия 8
Приключения Паровозика Шонни
1-й сезон
8-я серия

О сериале

Познавательный мультфильм для малышей. Паровозик Шонни — кладезь полезных знаний. Он умеет считать до десяти, знает все цвета радуги и геометрические фигуры, а ещe может пересказать любое правило дорожного движения. Этими знаниями он делится с малышами.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

7.9 КиноПоиск