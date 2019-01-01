Приключения Паровозика Шонни (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
7.52019, Приключения Паровозика Шонни. Серия 6
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Сюжет
Познавательный мультфильм для малышей. Паровозик Шонни — кладезь полезных знаний. Он умеет считать до десяти, знает все цвета радуги и геометрические фигуры, а ещe может пересказать любое правило дорожного движения. Этими знаниями он делится с малышами.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
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