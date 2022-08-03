Приключения Паровозика Шонни. Серия 10
Wink
Детям
Приключения Паровозика Шонни
1-й сезон
10-я серия

Приключения Паровозика Шонни (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

7.52019, Приключения Паровозика Шонни. Серия 10
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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О сериале

Познавательный мультфильм для малышей. Паровозик Шонни — кладезь полезных знаний. Он умеет считать до десяти, знает все цвета радуги и геометрические фигуры, а ещe может пересказать любое правило дорожного движения. Этими знаниями он делится с малышами.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.7 КиноПоиск