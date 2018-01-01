Приключения Незнайки и его друзей (мультсериал, 1971) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Приключения Незнайки и его друзей. Незнайка-музыкант
Приключения Незнайки и его друзей
1-й сезон
8-я серия

О сериале

Добро пожаловать в волшебный Цветочный город! Здесь живут забавные человечки-коротышки: доктор Пилюлькин, охотник Пулька, художник Тюбик, ученый Знайка и непосредственный малыш Незнайка. Всe это — знаменитые герои книги Николая Носова, на которой и основан увлекательный мультсериал.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультсериалы
Качество
SD
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

