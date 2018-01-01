Приключения Незнайки и его друзей (мультсериал, 1971) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
7.51971, Приключения Незнайки и его друзей. Коротышки из Цветочного города
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+
О сериале
Добро пожаловать в волшебный Цветочный город! Здесь живут забавные человечки-коротышки: доктор Пилюлькин, охотник Пулька, художник Тюбик, ученый Знайка и непосредственный малыш Незнайка. Всe это — знаменитые герои книги Николая Носова, на которой и основан увлекательный мультсериал.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультсериалы
КачествоSD
Время17 мин / 00:17
6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ЮТРежиссёр
Юрий
Трофимов
- ВГРежиссёр
Владимир
Голиков
- АБРежиссёр
Александр
Боголюбов
- ТДАктриса
Тамара
Дмитриева
- АБАктриса
Александра
Бабаева
- РЗАктриса
Рина
Зелёная
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- Актёр
Зиновий
Гердт
- ЗНАктриса
Зинаида
Нарышкина
- МКАктриса
Маргарита
Корабельникова
- КРАктриса
Клара
Румянова
- АВАктриса
Агарь
Власова
- ОГАктриса
Ольга
Громова
- ННСценарист
Николай
Носов
- ЮТХудожник
Юрий
Трофимов
- ГСХудожник
Геннадий
Смолянов
- БМХудожник
Борис
Моисеев
- ИГОператор
Иосиф
Голомб
- АФОператор
Артур
Франго
- ЕТОператор
Евгений
Туревич
- ВШКомпозитор
Владимир
Шаинский
- ВККомпозитор
Владислав
Казенин
- ИККомпозитор
Игорь
Космачев